Путин заявил о высоком уровне подготовки Космических войск РФ

Уровень подготовки российских Космических войск находится на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в заявлении главы государства ко Дню Космических войск.

«Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России», — сказал Путин.

Он отметил, что в перечень главных задач солдат входят опытно-космические работы, а также освоение современных высоких технологий, среди которых — ракетный комплекс «Ангара». По словам Путина, именно «Ангара» является ключом к тому, что Россия сможет независимо осваивать космос.

Минобороны РФ также выпустило обращение по случаю Дня Космических войск, в котором указало, что в интересах Вооруженных сил России в 2024 году было запущено более 800 спутников.

Ранее сообщалось о выводе на орбиту новых российских военных спутников.