В Пентагоне заявили, что заметили российское кинетическое оружие в космосе

Военнослужащие США наблюдали за российским кинетическим оружием в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на слушаниях в сенате, пишет ТАСС.

«Мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — отметил он.

По словам Салтцмена, российские войска «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием». Американский генерал добавил, что подобное оружие может применяться и против спутников США.

Накануне стало известно, что Салтцмен совместно с начальником штаба ВВС США Дэвидом Элвином и министром ВВС Троем Мейнком подготовили заявление, в котором сообщили о разработке Россией нового спутника, предназначенного «для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутниковой возможности».

В апреле издание Forbes писало, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink. В материале приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль». Она якобы уже использовалась для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите, и теоретически может также врезаться в любой из 7000 спутников компании SpaceX, считает эксперт.

По словам Самсон, Россия может рассматривать возможность оснастить такую ракету ядерными боеголовками.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе.