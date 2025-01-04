Минобороны России отчиталось о количестве сеансов управления космическими аппаратами

Космические войска за год провели более 450 тысяч сеансов управления аппаратами

Космические войска Воздушно-космических сил России в 2024 году провели свыше 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«В 2024 году более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами», — отметили в ведомстве.

А при выполнении задач на боевом дежурстве выполнено более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время разрабатываются командно-измерительные системы нового поколения для переоснащения отдельных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, добавили в Минобороны РФ.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что уровень подготовки российских Космических войск находится на высоком уровне. Он отметил, что в перечень главных задач солдат входят опытно-космические работы, а также освоение современных высоких технологий, среди которых — ракетный комплекс «Ангара». По словам Путина, именно «Ангара» является ключом к тому, что Россия сможет независимо осваивать космос.

Ранее сообщалось о выводе на орбиту новых российских военных спутников.