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Путин рассказал, сколько техники противника уничтожили операторы БПЛА

Путин: на счету операторов дронов до 50% уничтоженной техники противника
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Евгений Биятов/РИА Новости

На счету операторов дронов значительная часть уничтоженной и побежденной техники противника — до 50%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам государственной программы вооружений, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в настоящее время наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт и живую силу противника.

«Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — до 50% — уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника», — уточнил Путин.

11 июня российские военные с помощью беспилотника «Герань-2» разрушили антенную вышку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгорода-Северского на Сумском направлении.

До этого стало известно, что ВС России нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, а также местам хранения дронов.

Ранее военные РФ захватили новый «интеллектуальный» дрон ВСУ.

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