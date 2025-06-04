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В подполье сравнили зарево над портами в Одесской области после ударов с вулканом

Эксперт Киселев сравнил зарево над пораженными портами под Одессой с вулканом
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Последствия ударов по портам в Одессе, Рени, Ильичевске, где разгружалось и хранилось оружие, боеприпасы, топливо, которые страны Запада поставляли для Вооруженных сил Украины (ВСУ), можно сравнить с извержением вулкана. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

«Как нам сообщают партизаны, порты Одессы, Ильичевска, Рени горели как, наверное, вулкан», — сказал он.

По словам эксперта, российские беспилотники «Герань» поразили склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Он уточнил, что в этих портах разгружаются оружие, боеприпасы и ГСМ. Все это в обмен на зерно вывозится с Украины.

«Там нескончаемым потоком идут пароходы. С Украины вывозят зерно, а туда завозят оружие и все остальное, огромное количество подвижного состава», — заявил Киселев.

За последние сутки в Одессе произошли серии взрывов.

Ранее в России назвали главные цели для удара «Орешником» по Украине.

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