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В Минобороны рассказали об ударах по объектам Украины

МО: нанесено поражение цехам по производству БПЛА ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армии Украины, а также местам хранения дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Также российская армия ударила по пункту управления разведкой и наведения БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 147 районах.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

9 июня ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации украинских войск в районе города Дубно Ровенской области.

В Минобороны РФ тогда отметили, что данный удар является одним из ответов на совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) террористические атаки по российским военным аэродромам.

Ранее российские военные уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра».

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