В Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за 2024 год

Гладков: дроны ВСУ в прошлом году 10 тысяч раз атаковали Белгородскую область

Украинские военнослужащие в прошлом году обстреляли Белгородскую область более пяти тысяч раз. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

В среду, 11 июня, глава российского субъекта выступил перед местными депутатами с ежегодным отчетом.

«За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022, 2023 годы вместе взятые», — рассказал Гладков во время заседания.

Также он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в прошлом году 10 тыс. раз нанесли удары по региону с помощью беспилотных летательных аппаратов.

11 июня украинский дрон атаковал город Шебекино в Белгородской области. Целью стало одно из местных предприятий, отметил губернатор региона.

По его словам, из-за действий ВСУ пострадали шесть мирных жителей. У мужчины и двух женщин диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Еще три женщины получили баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по кафе в Белгородской области.