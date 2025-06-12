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Российские системы ПВО в течение суток уничтожили более 200 украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 260 украинских беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 260 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что 62 из 260 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены вне зоны боевых действий.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

Утром 12 июня Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные системы ПВО ликвидировали 52 беспилотника самолетного типа в небе над регионами страны. Дроны уничтожили в период с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня.

Большую часть летательных аппаратов — 41 — нейтрализовали в воздушном пространстве Белгородской области. Еще шесть украинских БПЛА перехватили в Брянской области, три — в столичном регионе, два — в Республике Крым.

Позже в небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника, а над территорией Курской области — один.

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак со стороны украинских войск за 2024 год.

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