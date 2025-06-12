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Глава Минобороны ФРГ в присутствии Зеленского отказал в поставках Украине Taurus

Писториус: Германия не рассматривает возможность поставок Украине ракет Taurus
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Heiko Becker/Reuters

Германия не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает украинское издание «Страна.ua».

«Мой ответ — нет», — заявил он в присутствии украинского президента Владимира Зеленского.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

За два дня до этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль от партии Христианско-демократический союз назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе.

При этом журнал Stern, ссылаясь на опубликованный Социал-демократической партии Германии манифест, сообщил, что несколько влиятельных политиков из социал-демократов призвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Также 31 мая стало известно, что поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине заблокированы министром финансов Германии Ларсом Клингбейлем. Отмечается, что он выступает представителем Социал-демократической партии Германии.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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