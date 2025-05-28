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В Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине

Депутат Кизеветтер: ракеты Taurus стали символом неспособности ФРГ помочь Украине
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Angelika Warmuth/Reuters

Депутат парламента ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер раскритиковал позицию канцлера Фридриха Мерца по передаче ВСУ Taurus и назвал дальнобойные ракеты символом неспособности Германии помочь Украине. Его слова приводит телеканал N-tv.

По его словам, ракеты были бы полезны в 2023 и 2024 годах, когда Россия якобы использовала Крымский мост для военных поставок, а сегодня могли бы атаковать «отдаленные склады боеприпасов и командные пункты».

«Но это знак, символ неспособности Германии оказать помощь и, по сути, задержка в поддержке Украины имеющимися ресурсами. Сам Мерц рассчитывает на то, что Трамп приобретет большее влияние, и считает, что Путина все еще можно убедить. Но ни Трамп, ни Путин не сдадутся», — сказал Кизеветтер.

До этого Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он заявил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооруженные силы Украины «всеми возможностями».

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.

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