СМИ узнали, что немецкий министр мог заблокировать поставки Taurus Украине

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине, обещанные канцлером Фридрихом Мерцем, мог заблокировать социал-демократ, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Об этом пишет газета The Guardian.

«На следующий день после своего обязательства «никаких ограничений» он был вынужден смягчить свое заявление, сказав, что это было так уже долгое время, а затем уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое оппозиционное обещание поставлять Taurus. Есть серьезные подозрения, что министр финансов Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии — партнеров Мерца по коалиции — заблокировал Мерца (по Taurus – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «не все идет гладко» после обещания Мерца улучшить немецкую армию и заявления канцлера об «отсутствии ограничений» в помощи Украине.

Как следует из материала, Мерц, придя к власти, «стал лучше осознавать сложности», включая необходимость полугодовой подготовки украинцев по использованию ракет Taurus.

По оценке The Guardian, Германия обещает усилить свою военную мощь на фоне конфликта на Украине и проукраинской политики Берлина, «но риторика может не соответствовать реальности».

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.