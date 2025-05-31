На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, что немецкий министр мог заблокировать поставки Taurus Украине

Guardian: поставки Taurus Киеву мог заблокировать глава минфина ФРГ Клингбайль
close
Angelika Warmuth/Reuters

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине, обещанные канцлером Фридрихом Мерцем, мог заблокировать социал-демократ, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Об этом пишет газета The Guardian.

«На следующий день после своего обязательства «никаких ограничений» он был вынужден смягчить свое заявление, сказав, что это было так уже долгое время, а затем уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое оппозиционное обещание поставлять Taurus. Есть серьезные подозрения, что министр финансов Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии — партнеров Мерца по коалиции — заблокировал Мерца (по Taurus – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «не все идет гладко» после обещания Мерца улучшить немецкую армию и заявления канцлера об «отсутствии ограничений» в помощи Украине.

Как следует из материала, Мерц, придя к власти, «стал лучше осознавать сложности», включая необходимость полугодовой подготовки украинцев по использованию ракет Taurus.

По оценке The Guardian, Германия обещает усилить свою военную мощь на фоне конфликта на Украине и проукраинской политики Берлина, «но риторика может не соответствовать реальности».

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами