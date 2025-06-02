Министр иностранных дел Германии назвал поставки оружия Украине со стороны ФРГ «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе. Его слова приводит немецкий телеканал ZDF.

«Украина разработает и произведет системы вооружения с очень далеко идущими возможностями, а Германия это профинансирует. Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе», — сказал Вадефуль.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.

Комментируя эту информацию, Дмитрий Песков заявил, что поддержка Германией Украины в разработке собственного дальнобойного оружия ведет к «дальнейшему провоцированию войны» и мешает мирным усилиям.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.