На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о стремлении СДПГ к диалогу с Россией

Stern: политики СДПГ выступили за начало переговоров Германии с Россией
close
Global Look Press

Несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правительственную коалицию, призвали канцлера Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории. Об этом сообщает журнал Stern, ссылаясь на опубликованный ими манифест.

В документе «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» содержится призыв к коренному изменению внешней политики и политики безопасности Германии.

В частности, социал-демократы настаивают на сближении с Россией и активизации дипломатических усилий со стороны всех европейских государств.

«Поддержка Украины в ее правовых притязаниях в области международного права должна быть увязана с законными интересами всех в Европе в безопасности и стабильности. На этой основе необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня», — цитирует Stern манифест.

Авторы документа также выступают за поэтапное восстановление нормальных отношений и сотрудничества с Россией, а также за учет интересов стран глобального Юга. Они требуют отмены планов по размещению в Германии новых американских ракет средней дальности, поскольку это, по их мнению, превратит страну в первоочередную цель для возможных атак в случае конфликта.

Кроме того, политики критикуют планируемое увеличение расходов на оборону до 3,5 или 5% ВВП, считая это необоснованным с точки зрения безопасности.

«Алармистская военная риторика и масштабные программы вооружения не обеспечат больше безопасности для Германии и Европы, а напротив — приведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», — утверждается в манифесте.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкие власти провоцируют столкновения между Германией и Россией и все больше втягиваются в конфликт.

Ранее в Германии назвали Россию самой большой угрозой для НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами