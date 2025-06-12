Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь военных на фронте

Президент РФ Владимир Путин и участники программы «Время героев» прокричали троекратное «ура» в честь бойцов специальной военной операции (СВО), находящихся на линии боевого соприкосновения. Трансляцию встречи вела пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что 12 мая отмечается День России и предложил «вспомнить про тех ребят, которые сейчас находятся на фронте».

«И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]», — обратился российский лидер к участникам встречи.

Все присутствующие в зале, включая верховного главнокомандующего, встали и прокричали: «Ура! Ура! Ура!».

Также в ходе встречи президент заявил, что военнослужащие СВО «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной». Российский лидер добавил, что участники программы «Время героев» осознают этот факт лучше, чем кто-либо еще.

Кроме того, Путин во время беседы с одним из участников программы «Время героев» Игорем Юргиным, уроженцем Якутии, отметил, что этот регион славится своими «специалистами по боевому искусству».

Ранее Путин заявил участнику СВО, что он в команде президента.