Путин высказался о бойцах СВО во время встречи с участниками «Времени героев»

Путин: участники СВО в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной

Бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине прямо в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной. Об этом во время встречи с участниками программы «Время героев» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Ваши товарищи по оружию, которые сейчас <...>, прямо в эти секунды исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения, на фронте», — сказал глава государства.

Он добавил, что участники программы «Время героев» осознают этот факт лучше, чем кто-либо еще.

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого глава государства проведет серьезные встречи, в том числе с участниками программы «Время героев».

7 июня на базе мастерской управления «Сенеж» стартовало обучение второго потока президентской образовательной программы «Время Героев». Всего к обучению приступили 85 человек, среди которых 31 Герой России и 71 кавалер ордена Мужества.

Ранее в РФ подвели итоги первого года работы программы «Время героев».