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Путин заявил участнику СВО, что он в команде президента

Путин: мы все одна команда с участниками СВО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что все участники специальной военной операции (СВО) на Украине — в команде главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Один из участников встречи, рассказывая о программе, отметил: «С этим комплектом знаний я теперь в вашей команде».

«Вы с первого дня участия в СВО в моей команде. Мы все одна команда!» — поправил его глава государства.

Российский лидер поздравил участника встречи с прохождением отбора. Также Путин добавил, как однажды «пробросил в одном из публичных выступлений», что «очень рад тому, что командиры такого уровня проходят весьма сложные испытания».

Среди прочего в ходе встречи верховный главнокомандующий заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине «прямо в эти секунды исполняют свой долг перед родной страной». Президент добавил, что участники программы «Время героев» осознают этот факт лучше, чем кто-либо еще.

Ранее в России подвели итоги первого года работы программы «Время героев».

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