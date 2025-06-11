Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными

Помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале заявил, что 12 июня состоятся срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта специальной военной операции (СВО).

«Завтра начнем также срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта», — написал он.

По словам Мединского, началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». Он уточнил, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина, в свою очередь, передала РФ 27 погибших бойцов.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позднее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию.