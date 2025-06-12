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ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов

Марочко: ВСУ под видом эвакуации тел сослуживцев пытаются достать тела россиян
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Alina Smutko/Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские бойцы под видом эвакуации тел своих сослуживцев с линии фронта в ЛНР пытаются забрать тела российских военных для обменного фонда.

По словам эксперта, эвакуацию тел военнослужащих ВСУ зафиксировали средства объективного контроля ВС России.

«Однако, по предварительной информации, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда. Данная информация уточняется», — пояснил Марочко.

До этого представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что украинская сторона передала России 27 тел погибших российских военнослужащих.

11 июня военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Россия получила 27 тел павших участников специальной военной операции, а Украине вернули 1212 тел.

Ранее Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией.

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