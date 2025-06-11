Россия передала Украине более тысячи тел погибших украинских военных

Россия передала Украине тела 1212 военных. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Согласно заявлению КШППВ, тела военных были возвращены в результате совместной работы сотрудников координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны страны.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Украине анонсировали новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время.