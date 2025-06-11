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Пленный украинский солдат рассказал о пытках и командире-садисте

Пленный боец ВСУ Молчанович рассказал об экс-командире, пытавшем солдат
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РИА Новости

Пленный украинский военный Антон Молчанович рассказал ТАСС о пытках и бывшем командире, который вымогал деньги и истязал солдат.

По словам Молчановича, его командир был сержантом ВСУ.

«Издевался над солдатами ... . Вымогал у них деньги путем всяких психологических и физических насильств. Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — поделился военнопленный.

Он уточнил, что не знает, где сейчас находится его бывший командир.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными.

Зеленский отметил, что пленные уже вернулись на Украину. Среди них — военнослужащие сил обороны и безопасности Украины, ВСУ, национальной гвардии, сотрудники пограничной службы и специальной службы транспорта.

Также стало известно, что Украина в ближайшее время проведет новый обмен военнопленными с Россией. Количество военнопленных, участвующих в обмене, будет раскрыто только после его завершения.

Ранее украинский пленный рассказал о планах расправы с командиром и сотрудниками ТЦК.

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