Пленный солдат ВСУ заявил, что планировал расправиться со своим командиром

Украинский военнопленный Виктор Саковец рассказал ТАСС, что хотел расправиться со своим командиром после возвращения с передовой, но не успел это сделать.

По его словам, командование ВСУ бросило бойцов на линии боевого соприкосновения. Почти все они погибли.

«Остался я и побратим. Если бы мы вышли оттуда, я бы точно командира убил. Я планировал», — сказал военнопленный.

Боец считает, что расправа также ждет сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Саковец подчеркнул, что большинство его сослуживцев и знакомых хотят «разобраться» с тем, кто насильно отправляет украинцев на фронт.

Саковец добровольно сдался в плен на Южно-Донецком направлении. Он рассказал, что штурм российскими войсками позиций ВСУ занял не более двух минут.

До этого украинский военнопленный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы расстреливать раненых российских военных.

Однажды к ним обратился за помощью раненый боец ВС РФ. Командование приказало его «обнулить», забрать оружие, а тело спрятать. Однако украинские солдаты не стали этого делать и отпустили российского военного.

По словам Кутятина, этот случай был не единичным.

Ранее пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и вместо этого попросил гражданство РФ.