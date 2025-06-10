На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал о планах расправы с командиром и сотрудниками ТЦК

Пленный солдат ВСУ заявил, что планировал расправиться со своим командиром
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинский военнопленный Виктор Саковец рассказал ТАСС, что хотел расправиться со своим командиром после возвращения с передовой, но не успел это сделать.

По его словам, командование ВСУ бросило бойцов на линии боевого соприкосновения. Почти все они погибли.

«Остался я и побратим. Если бы мы вышли оттуда, я бы точно командира убил. Я планировал», — сказал военнопленный.

Боец считает, что расправа также ждет сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Саковец подчеркнул, что большинство его сослуживцев и знакомых хотят «разобраться» с тем, кто насильно отправляет украинцев на фронт.

Саковец добровольно сдался в плен на Южно-Донецком направлении. Он рассказал, что штурм российскими войсками позиций ВСУ занял не более двух минут.

До этого украинский военнопленный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы расстреливать раненых российских военных.

Однажды к ним обратился за помощью раненый боец ВС РФ. Командование приказало его «обнулить», забрать оружие, а тело спрятать. Однако украинские солдаты не стали этого делать и отпустили российского военного.

По словам Кутятина, этот случай был не единичным.

Ранее пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и вместо этого попросил гражданство РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами