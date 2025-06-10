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Украина планирует провести новый обмен военнопленными с Россией

На Украине анонсировали новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время
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V_Zelenskiy_official/Telegram

Украина в ближайшее время проведет новый обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В публикации подчеркивается, что количество военнопленных, участвующих в обмене, будет раскрыто только после его завершения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными.

Зеленский отметил, что пленные уже вернулись на Украину. Среди них — военнослужащие сил обороны и безопасности Украины, ВСУ, национальной гвардии, сотрудники пограничной службы и специальной службы транспорта.

Обмены должны продолжаться, подчеркнул украинский лидер. По его словам, власти делают все, чтобы найти и вернуть каждого украинца из плена.

Также российское министерство обороны России сообщило, что с украинской территории вернулась вторая группа российских военнослужащих.

Первая группы военнослужащих моложе 25 лет была обменена 9 июня.

Ранее в Кремле заявили, что контакты с Украиной по обмену телами военных продолжаются.

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Обмены пленными с Украиной
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