В Белгородской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Украинские военные пытались нанести удар по Белгородской области с помощью дрона. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Около 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один <...> беспилотный летательный аппарат <...> над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки использовали дрон самолетного типа.

Утром 11 июня Минобороны РФ сообщило, что за ночь в регионах страны перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА. Их сбили в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

В Воронежской области ликвидировали 16 беспилотников, в Курской области — восемь, в Тамбовской области — пять. Еще два летательных аппарата нейтрализовали в Ростовской области и один — над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.

Как писал Telegram-канал Mash, несколько дронов ВСУ пытались атаковать пороховой завод в Котовске в Тамбовской области. Комментируя ситуацию, исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов заявил, что обломки одного из БПЛА упали на землю и спровоцировали возгорание. Сотрудники экстренных служб уже потушили огонь, никто не пострадал.

Ранее в Курской области при атаке украинского беспилотника пострадали трое детей.