В администрации Тамбовской области подтвердили информацию о массовой атаке БПЛА

Российские военнослужащие отразили массовую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Котовск в Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов.

Он отметил, что в результате падения обломков одного из сбитых дронов на землю в городе возникло возгорание. На место прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали пожар.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что сейчас на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов.

«Ситуация находится под контролем. Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур», — добавил врио губернатора Тамбовской области.

В конце Первышов напомнил гражданам о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фотографий и видео с атаками украинских БПЛА и работой систем противовоздушной обороны. По его словам, каждый такой снимок или ролик — это непосредственная помощь Вооруженным силам Украины.

Утром 11 июня Telegram-канал Mash сообщил, что украинские дроны предприняли попытку атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. Как рассказали местные жители, они услышали не менее 15 взрывов в небе над городом.

Ранее военный аналитик подсчитал, сколько стран поставляют беспилотники на Украину.