Жители сообщили о взрывах в небе над Тамбовской областью

SHOT: около 10 взрывов произошло в небе над Котовском

Около 10 взрывов произошли в небе над городом Котовском в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, в городе отражают попытку атаки беспилотников.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. Глава региона уточнил, что дроны были уничтожены над территорией одного из районов.

6 июня врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что три человека пострадали из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Мичуринске. Двоих из пострадавших госпитализировали.

В этот же день Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили более пяти беспилотников над территориями трех муниципалитетов. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.