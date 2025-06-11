Беспилотники атаковали Воронежскую область

Гусев: системы ПВО сбили более пяти беспилотников над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава региона.

Гусев уточнил, что дроны были уничтожены над территорией одного из районов Воронежской области.

До этого в аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне системы ПВО сбили несколько беспилотников над рядом муниципалитетов Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил Гусев. Также в регионе сохранялся режим опасности атаки БПЛА.

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.