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Несколько человек пострадали из-за атаки БПЛА в Тамбовской области

Первышов: из-за атаки БПЛА ВСУ в Мичуринске пострадали три человека
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Inna Varenytsia/Reuters

Три человека пострадали из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мичуринске в Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио региона Евгений Первышов.

Двоих из пострадавших госпитализировали.

«Поручил заместителю по социальным вопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской контролировать оказание пострадавшим всей требующейся медпомощи, при необходимости — в медучреждениях области», — написал он.

Первышов добавил, что в результате падения обломков дрона произошло возгорание на одном из предприятий, которое было оперативно ликвидировано.

Утром 6 июня министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью над регионами России уничтожили или перехватили 174 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены в небе над Московской областью, Крымом, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской и Тамбовской областями.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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