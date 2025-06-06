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Более пяти беспилотников сбили ночью в Воронежской области

Гусев: ночью в Воронежской области сбили более пяти беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

Более пяти беспилотников были уничтожены силами ПВО этой ночью в трех муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — написал он.

По предварительной информации губернатора, в результате атаки пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, добавил Гусев.

Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В Тульской области, как рассказал губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки БПЛА пострадали три человека.

В Энгельсе Саратовской области после налета дронов произошло возгорание на промышленном предприятии.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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