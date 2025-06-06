Более пяти беспилотников сбили ночью в Воронежской области

Более пяти беспилотников были уничтожены силами ПВО этой ночью в трех муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — написал он.
По предварительной информации губернатора, в результате атаки пострадавшие и разрушения отсутствуют.
Опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, добавил Гусев.
Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
В Тульской области, как рассказал губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки БПЛА пострадали три человека.
В Энгельсе Саратовской области после налета дронов произошло возгорание на промышленном предприятии.
Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.