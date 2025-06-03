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Йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион при помощи баллистической ракеты
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Nir Elias/Reuters

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве при помощи баллистической ракеты. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

По его словам, ракетные войска провели военную операцию, атаковав Бен-Гурион с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар».

Сариа сообщил, что операция «успешно достигла своей цели», работа аэропорта была приостановлена в результате атаки.

1 июня хуситы рассказали об ударах по Бен-Гуриону и еще трем целям в Израиле.

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над ее перехватом. Позже в пресс-службе вооруженных сил заявили, что ракету перехватили, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

Ранее хуситы рассказали о намерении установить блокаду израильского порта Хайфа.

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