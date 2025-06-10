Самолет со второй группой освобожденных военных ВС РФ приземлился в Подмосковье

В Подмосковье сел самолет со второй группой вернувшихся из плена военных ВС РФ

Самолет Ил-76МД со второй группой военных Вооруженных сил России, которые вернулись из украинского плена, совершил посадку в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

10 июня в Подмосковье приземлился самолет с первой группой российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.

9 июня Минобороны РФ сообщило о возвращении Киевом первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Взамен Россия передала Украине группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен.

Оборонного ведомство также опубликовало кадры с вернувшимися на родину бойцами. На одном из видео военные, держа в руках российский триколор, кричат «Россия!». На другом ролике можно увидеть фрагменты беседы военных с близкими.

Ранее Зеленский заявил, что обмен пленными пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.