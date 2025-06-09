Зеленский раскрыл детали обмена пленными с Россией

Зеленский: обмен пленными будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни

Обмен военнопленными с Россией, который проходит в рамках Стамбульских договоренностей, начался 9 июня и будет состоять из нескольких этапов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни», — написал политик.

Зеленский рассказал, что в первую очередь Россия и Украина договорились обменять раненых военных, а также бойцов младше 25 лет. Украинский лидер уточнил, что переговоры по этому процессу проводятся с РФ фактически каждый день.

Он выразил надежду, что достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности будут достигнуты. Зеленский подчеркнул, что Украина сделает максимум для того, чтобы вернуть домой каждого, кто оказался в плену.

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