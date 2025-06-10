Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Шебекинский округ

Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары по городу Шебекино и селу Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

По словам чиновника, в городе Шебекино от детонации украинского беспилотника повреждены два грузовых автомобиля. Военные ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. В двух частных домовладениях и трех надворных постройках пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля.

«В селе Терновое FPV-дрон атаковал припаркованную ГАЗель — повреждена кабина. Кроме того, в доме повреждены остекление и забор», — добавил Гладков.

10 июня украинские войска атаковали кафе в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В результате получил ранения мирный житель.

Также в понедельник четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по АЗС в Белгороде.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.