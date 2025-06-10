На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Шебекинский округ

Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары по городу Шебекино и селу Новая Таволжанка
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

По словам чиновника, в городе Шебекино от детонации украинского беспилотника повреждены два грузовых автомобиля. Военные ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. В двух частных домовладениях и трех надворных постройках пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля. 

«В селе Терновое FPV-дрон атаковал припаркованную ГАЗель — повреждена кабина. Кроме того, в доме повреждены остекление и забор», — добавил Гладков.

10 июня украинские войска атаковали кафе в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В результате получил ранения мирный житель.

Также в понедельник четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по АЗС в Белгороде.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был Гладков.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами