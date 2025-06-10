Житель Шебекино пострадал от обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области, местный житель получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями спины и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

В результате вражеских атак снаряды попали в частные домовладения. Одно из них получило серьезные повреждения. Повреждена линия электропередачи.

10 июня украинский беспилотник ударил по АЗС в Белгороде. Ранения получили четыре человека. Также по словам Гладкова, спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации МЧС, площадь обрушения составила 50 «квадратов». К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок.