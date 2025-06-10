На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник атаковал торговый объект в белгородском поселке, есть пострадавший

В Пролетарском Белгородской области при атаке БПЛА на кафе ранена женщина
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские войска атаковали кафе в поселке Пролетарский Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина», — написал Гладков, опубликовав фотографии с места атаки.

Он уточнил, что пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу Белгорода.

В здании в результате атаки БПЛА повреждены кровля, остекление и фасад, также посечены осколками пять транспортных средств.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

До этого Telegram-канал «Белгород — Молния» сообщал, что в Пролетарском в результате атаки было повреждено кафе «Вкусная Планета».

Ранее четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по АЗС в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами