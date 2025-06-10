Беспилотник атаковал торговый объект в белгородском поселке, есть пострадавший

Украинские войска атаковали кафе в поселке Пролетарский Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина», — написал Гладков, опубликовав фотографии с места атаки.
Он уточнил, что пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу Белгорода.
В здании в результате атаки БПЛА повреждены кровля, остекление и фасад, также посечены осколками пять транспортных средств.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
До этого Telegram-канал «Белгород — Молния» сообщал, что в Пролетарском в результате атаки было повреждено кафе «Вкусная Планета».
Ранее четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по АЗС в Белгороде.