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Названо количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по заправке в Белгороде

Гладков: четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по АЗС в Белгороде
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по АЗС в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести бригады СМП (скорой медицинской помощи. — прим. ред.) доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

По словам Гладкова, спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Глава региона предупредил, что существует угроза удара второго беспилотника. В данный момент на месте работают оперативные службы и самооборона — они перекрывают движение, разбирают завалы, добавил губернатор.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на заправке Teboil в промзоне на западе Белгорода.

По информации МЧС, площадь обрушения составила 50 квадратов. К работам привлечены более 50 спасателей и 23 единицы техники. Специалисты обследуют территорию и разбирают завалы.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.

При этом пострадали пятеро человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским. Троим оказали помощь на месте, еще двое отправлены в больницу.

Ранее дроны ВСУ атаковали грузовик и трактор в Белгородской области.

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