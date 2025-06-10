В Калужской области за ночь сбили четыре дрона

Губернатор Шапша: в Калужской области за ночь сбили четыре украинских БПЛА

В Калужской области за ночь сбили четыре БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Беспилотники были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.

До этого сообщалось, что над Нижнекамском и Елабугой в Татарстане были сбиты украинские дроны «Бобер» и «Лютый». Отражение атак продолжается.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Кроме того, вечером в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее украинские беспилотники атаковали еще два транспортных средства в Курской области.