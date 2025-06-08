Пожар на предприятии под Тулой после падения дрона ВСУ попал на видео

Пожар на заводе «Азот» под Тулой после падения БПЛА сняли на видео

В Новомосковске под Тулой после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар на заводе «Азот». Видео с места публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По словам местных, после начался пожар на территории комбината «Азот». Ранее сообщалось о громких звуках, предварительно, это была работа ПВО», — сказано в посте.

О возгорании на территории предприятия стало известно в ночь на 8 июня.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал о том, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников. Вскоре жители Новомосковска сообщили о взрывах в городе. Они слышали от пяти до восьми хлопков над населенным пунктом. Кроме того, в небе были видны вспышки.

8 июня Миляев рассказал, что в регионе сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадали два человека.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.