Аэропорт Калуги приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал представитель ведомства.

В ночь на 9 июня в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. По словам Кореняко, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Спустя несколько часов в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли ограничения.

8 июня в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и вылет самолетов. Решение было также принято для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Менее, чем через час московские авиагавани возобновили работу в штатном режиме.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.