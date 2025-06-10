В Лос-Анджелесе начали стрелять резиновыми пулями в протестующих

Полиция Лос-Анджелеса стала стрелять в протестующих резиновыми пулями. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что огнестрельное оружие с такими снарядами применяется к наиболее активным участникам протестов.

Перед этим сообщалось об использовании светошумовых гранат для разгона протестов.

В ночь на 10 июня участники протестов собрались около правительственного здания в центре города. После того, как полиция начала разгонять людей, они несколько отошли от места сбора, но расходиться не стали. Количество участников акции не уточняется, однако журналисты отмечают, что в городе параллельно идут несколько протестов.

До этого сообщалось, что 700 морпехов армии США прибудут на протесты в Лос-Анджелес в ближайшие часы. Помимо армии, на подавление протестов были направлены около 2 тыс. сотрудников национальной гвардии.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее Трамп заявил, что без ввода Нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли.