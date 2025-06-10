Сотни американских военных направят на подавление протестов в Лос-Анджелесе

CTV: 700 морпехов армии США прибудут на протесты в Лос-Анджелес в ближайшие часы

Около 700 морпехов армии США прибудут в Лос-Анджелес для подавления протестов уже в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на сообщение Северного командования Вооруженных сил США.

«Военнослужащие прошли подготовку по деэскалации напряженности, сдерживанию толпы и действующим правилам применения силы, и они будут вооружены тем оружием, которое они обычно носят», — подчеркнули в командовании.

Отмечается, что помимо армии, на подавление протестов были направлены около 2 тыс. сотрудников национальной гвардии.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее Трамп заявил, что без ввода нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли.