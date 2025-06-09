На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник увидел в ночной атаке ВС РФ по Украине «удар возмездия» за теракты на аэродромах

Матвийчук назвал атаку ВС РФ по Ровно ударом возмездия за теракты на аэродромах
close
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России утром 9 июня нанесли самый массированный с начала спецоперации удар по Ровенской области, который мог стать частью плана возмездия за украинские удары на российские военные аэродромы. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Ровенской области переоборудовали бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. Таким образом, целью ночной атаки ВС РФ стал удар по «системе принятия решений», считает эксперт.

Он предположил, что удар по Ровенской области мог стать частью плана возмездия за украинскую операцию «Паутина».

В Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации украинских войск в районе города Дубно Ровенской области. В ведомстве отметили, что данный удар является одним из ответов на совершенные ВСУ террористические атаки по российским военным аэродромам.

Как сообщал Telegram-канал Mash, над Ровненской областью пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявили, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, ударами в Ровненской области поражена авиабаза ВСУ, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты и арсенал ракет.

Ранее мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами