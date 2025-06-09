Полковник увидел в ночной атаке ВС РФ по Украине «удар возмездия» за теракты на аэродромах

Матвийчук назвал атаку ВС РФ по Ровно ударом возмездия за теракты на аэродромах

Вооруженные силы (ВС) России утром 9 июня нанесли самый массированный с начала спецоперации удар по Ровенской области, который мог стать частью плана возмездия за украинские удары на российские военные аэродромы. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Ровенской области переоборудовали бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. Таким образом, целью ночной атаки ВС РФ стал удар по «системе принятия решений», считает эксперт.

Он предположил, что удар по Ровенской области мог стать частью плана возмездия за украинскую операцию «Паутина».

В Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации украинских войск в районе города Дубно Ровенской области. В ведомстве отметили, что данный удар является одним из ответов на совершенные ВСУ террористические атаки по российским военным аэродромам.

Как сообщал Telegram-канал Mash, над Ровненской областью пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявили, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, ударами в Ровненской области поражена авиабаза ВСУ, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты и арсенал ракет.

Ранее мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город.