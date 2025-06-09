Подполье раскрыло цель ударов в Ровенской области Украины

Ударами в Ровненской области поражены авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты и арсенал ракет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Украина — минус стадо самолетов... (на авиабазе. — прим. ред.) в Ровненской области», — сказал подпольщик.

Он добавил, что на территории уничтоженной авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских летчиков.

Как сообщал Telegram-канал Mash, над Ровненской областью пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявили, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город.