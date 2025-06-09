На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье раскрыло цель ударов в Ровенской области Украины

Подпольщик Лебедев: ударами в Ровненской области поражены авиабаза ВСУ и ракеты
close
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ударами в Ровненской области поражены авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты и арсенал ракет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Украина — минус стадо самолетов... (на авиабазе. — прим. ред.) в Ровненской области», — сказал подпольщик.

Он добавил, что на территории уничтоженной авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских летчиков.

Как сообщал Telegram-канал Mash, над Ровненской областью пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявили, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами