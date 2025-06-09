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Жители украинского региона сообщили о массовом прилете дронов

Mash: жители Ровенской области сообщили о прилете порядка сотни дронов

Жители Ровенской области сообщили о масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, над регионом пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявляют, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

Сообщения о беспилотниках поступили также из Житомирской и Хмельницкой областей.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ночь на 7 июня город пережил «мощнейшую» атаку с начала военной операции на Украине. По его словам, город был атакован ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами — за полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» отмечал, что в Харькове ночью было более 50 взрывов. В результате обстрелов в разных районах города начались пожары.

Ранее президент Литвы заговорил об угрозе нападения России.

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