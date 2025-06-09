Российские войска поразили аэродром ВСУ в Ровенской области

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому у Дубно в Ровенской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации украинских войск в районе города Дубно Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что данный удар является одним из ответов на совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) террористические атаки по российским военным аэродромам.

Кроме того, ВС РФ высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками также атаковали предприятия, выпускающие вооружение и военную технику, а также склады боеприпасов и техники ВСУ. Уничтожены цеха сборки ударных беспилотников.

7 июня Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, при проведении операции военнослужащие страны использовали дроны и высокоточное оружие большой дальности.

6 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска за неделю с 31 мая по 6 июня нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК комплекса Украины.

Ранее российские военные уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра».