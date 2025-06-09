МО сообщило о расширении подконтрольной ВС РФ зоны в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» углубились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расширили подконтрольную российским силам зону в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили подразделения тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаду морской пехоты и бригады нацгвардии вблизи населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили более 525 человек, семь боевых бронированных машин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, девять пикапов и шесть полевых артиллерийских орудий. Кроме того, российскими военными была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

8 июня в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта».

Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, заход российской армии в Днепропетровскую область имеет очень важное военно-политическое и стратегическое значение. По его словам, в этом районе нужно создавать буферную зону для того, чтобы обезопасить границы России на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики.

Ранее в Кремле обозначили одну из целей наступления РФ в Днепропетровской области.