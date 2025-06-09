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В Кремле обозначили одну из целей наступления РФ в Днепропетровской области

Песков: наступление в Днепропетровской области — часть создания буферной зоны
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Станислав Красильников/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области в том числе является частью создания буферной зоны.

Представитель Кремля при этом отметил, что если говорить о нюансах самих боевых действий, то вопрос стоит адресовать в Минобороны РФ.

8 июня в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта».

Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, заход российской армии в Днепропетровскую область имеет очень важное военно-политическое и стратегическое значение. По его словам, в этом районе нужно создавать буферную зону для того, чтобы обезопасить границы России на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики.

Ранее в Британии заявили, что РФ нанесла Украине стратегический удар, зайдя в новый регион.

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