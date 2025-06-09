Эксперт рассказал о стратегическом значении захода ВС РФ в Днепропетровскую область

Заход российской армии в Днепропетровскую область Украины имеет очень важное военно-политическое и стратегическое значение. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в этом районе нужно создавать буферную зону для того, чтобы обезопасить границы РФ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, ДНР.

Марочко заявил, что эта буферная зона будет создана на такую глубину обороны Украины, «которая будет позволять хотя бы немного минимизировать обстрелы» территории ДНР со стороны украинских войск.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает.

Что означает наступление российских сил на еще один украинский регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.