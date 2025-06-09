На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о стратегическом значении захода ВС РФ в Днепропетровскую область

Марочко: заход ВС РФ в Днепропетровскую область формирует буферную зону
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заход российской армии в Днепропетровскую область Украины имеет очень важное военно-политическое и стратегическое значение. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в этом районе нужно создавать буферную зону для того, чтобы обезопасить границы РФ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, ДНР.

Марочко заявил, что эта буферная зона будет создана на такую глубину обороны Украины, «которая будет позволять хотя бы немного минимизировать обстрелы» территории ДНР со стороны украинских войск.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает.

Что означает наступление российских сил на еще один украинский регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами