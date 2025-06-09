На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переброске ВСУ резервов в ДНР

Пушилин: ВСУ продолжают перебрасывать резервы на Красноармейское направление
close
Пресс-служба Дениса Пушилина

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервные силы на Красноармейское направление (Покровское направление — украинское название). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на этом направлении развернулась достаточно «горячая обстановка», украинские военные продолжают сопротивление.

Пушилин добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

В мае президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева. Украинский лидер особо выделил Покровское (Красноармейское) направление, назвав его самым напряженным.

Пушилин до этого заявлял, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и Часового Яра.

Ранее ТАСС заявил об ошибке ВСУ из-за подрыва моста в районе села Комар в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами