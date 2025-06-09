Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервные силы на Красноармейское направление (Покровское направление — украинское название). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на этом направлении развернулась достаточно «горячая обстановка», украинские военные продолжают сопротивление.

Пушилин добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

В мае президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Рустемом Умеровым и представителями военного командования заявил, что наиболее сложная ситуация для украинской армии сейчас складывается на участке фронта в Донецкой области, находящемся под контролем Киева. Украинский лидер особо выделил Покровское (Красноармейское) направление, назвав его самым напряженным.

Пушилин до этого заявлял, что самые ожесточенные бои разворачиваются в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и Часового Яра.

Ранее ТАСС заявил об ошибке ВСУ из-за подрыва моста в районе села Комар в ДНР.