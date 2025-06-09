ТАСС заявил об ошибке ВСУ из-за подрыва моста в районе села Комар в ДНР

ТАСС: ВСУ подорвали мост в ДНР и лишились возможности выйти из-под огня

Украинские войска подорвали мост в ДНР, который был единственной дорогой для выхода ВСУ из зоны огневого поражения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник рассказал, что ВСУ совершили ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях села Комар.

По его словам, для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, так как все остальные дороги и территории находятся полностью под российским контролем.

Он утверждает, что украинским военным в этом районе предъявлен ультиматум.

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