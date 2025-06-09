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ТАСС заявил об ошибке ВСУ из-за подрыва моста в районе села Комар в ДНР

ТАСС: ВСУ подорвали мост в ДНР и лишились возможности выйти из-под огня
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Alex Babenko/AP

Украинские войска подорвали мост в ДНР, который был единственной дорогой для выхода ВСУ из зоны огневого поражения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник рассказал, что ВСУ совершили ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях села Комар.

По его словам, для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, так как все остальные дороги и территории находятся полностью под российским контролем.

Он утверждает, что украинским военным в этом районе предъявлен ультиматум.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Украина прорыв отрицает. Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.

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