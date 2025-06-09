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Губернатор Орловской области сообщил о сбитых за ночь вражеских беспилотниках

Губернатор Клычков: ночью в Орловской области сбили девять беспилотников ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Минувшей ночью над Орловской областью уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, повреждений и пострадавших не зафиксировали, а на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Этим же утром глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

Также украинская сторона 9 июня пыталась атаковать беспилотными летательными аппаратами Чувашию, передавал глава республики Олег Николаев.

По данным Минобороны России, средства ПВО РФ уничтожили и перехватили 49 беспилотников ВСУ в ночь на 9 июня. В ведомстве заявили, что по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по девять дронов — над Воронежской и Орловской областями, по два беспилотника — над Брянской областью и Чувашией и еще один — над Белгородской областью.

Ранее в Воронежской области упавший БПЛА повредил газопровод.

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